04.07.2020, 21:25
ФОТО | Смотрите, что продавали на 22-й ярмарке ”Кила-Кола” в Ярвамаа
Одна из самых больших ярмарок Эстонии обычно привлекает тысячи людей каждый год. В этом году она проходила в 22-й раз, но организаторы пытались держать количество посетителей в пределах тысячи, исходя из заботе о их здоровье.
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