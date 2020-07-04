ФОТО | Смотрите, что продавали на 22-й ярмарке ”Кила-Кола” в Ярвамаа

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Seidla laat Foto: Kaspar Pokk

Одна из самых больших ярмарок Эстонии обычно привлекает тысячи людей каждый год. В этом году она проходила в 22-й раз, но организаторы пытались держать количество посетителей в пределах тысячи, исходя из заботе о их здоровье.