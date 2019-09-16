ФОТО: Смотрите, что повесил у себя в кабинете председатель Рийгикогу

Картина Хенна Пыллуааса носит название "Saaremaa maastik", а его супруги Янне Пыллуаас - "Õõtsiku".

Из помещений председателя Рийгикогу были убраны работы Урмаса Виика.

Отвечая на вопросы корреспондента Delfi, спикер парламента он выразил удивление, что данная тема может представлять для издания какой-то интерес: "Мне непонятно, почему я не могу в собственном кабинете повесить свои картины. В этом какая-то проблема? Совершенно естественно, что каждый смотрит на искусство своими глазами и предпочитает то, что ему нравится. Я не вижу в этом ничего плохого, я не вижу в этом даже темы, которую вы тут пытаетесь поднять".