ФОТО | Смотрите, что подарил Таллинн в День Балтийского моря городу Хельсинки и Таллиннскому порту

В начале июля этого года в Старом порту был установлен уловитель морского мусора Seabin, который собирает пластик и другой бытовой мусор, попавший в воду. Проект осуществляется благодаря сотрудничеству Таллинна и Хельсинки.

Как отметил мэр Хельсинки Ян Вапаавуори, Балтийское море относится к числу самых загрязненных морей в мире, и улучшение его состояния — один из приоритетов Хельсинки и Таллинна.

”В День Балтийского моря внимание уделяется конкретным мерам, направленным на улучшение состояния объединяющего нас моря. Одной из таких мер является плавучий мусорный контейнер под названием „Seabin”, который уже на протяжении нескольких лет используется в прибрежных водах Хельсинки для сбора мелкого мусора. Мы должны продолжать защищать Балтийское море с помощью таких мер, сберегая его для будущих поколений”, — сказал Вапаавуори.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, Балтийское море — неотъемлемая часть нашего самосознания.

”Исторически море оказывало влияние на формирование проживающих на его берегах сообществ и культур, объединяя их. Таким же образом море объединяет и два города-парнера — Таллинн и Хельсинки. В результате сотрудничества двух городов в Старом порту Таллинна было установлено устройство Seabin, которое помогает нам бороться с морским мусором. В свою очередь, Таллинн рад преподнести в подарок городу Хельсинки мини-контейнер Ballot Bin, который позволит уменьшить объемы мусора, попадающего в море, — сказал Кылварт. — Второй Ballot Bin мы дарим сегодня Таллиннскому порту, который стремится к абсолютной климатической нейтральности. Таллиннский порт — надежный партнер Таллинна как финалиста конкурса ”Зеленая столица Европы 2022”. Нас объединяет экологическое мировоззрение, а также реальные шаги, предпринятые в наших организациях в этом направлении”.

Глава Таллиннского порта Вальдо Кальм отметил, что чистота Балтийского моря, а также охрана окружающей среды и бережное отношение к природе — ключевые слова, из которых исходит Таллиннский порт при выстраивании своей стратегии устойчивого развития.