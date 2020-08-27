ФОТО | Смотрите, что подарил Таллинн в День Балтийского моря городу Хельсинки и Таллиннскому порту

Страны Балтийского региона отмечают сегодня День Балтийского моря. По этому случаю посол Финляндии Тимо Кантола, мэр Таллинна Михаил Кылварт и председатель правления AS Tallinna SadamВальдо Кальм посетили Старый порт, где ознакомились с процессом опустошения уловителя морского мусора Seabin. Помимо этого, мэр Таллинна Михаил Кылварт передал Таллиннскому порту и послу Финляндии мини-контейнеры Ballot Bin, предназначенные специально для сбора сигаретных фильтров.
В начале июля этого года в Старом порту был установлен уловитель морского мусора Seabin, который собирает пластик и другой бытовой мусор, попавший в воду. Проект осуществляется благодаря сотрудничеству Таллинна и Хельсинки.
Как отметил мэр Хельсинки Ян Вапаавуори, Балтийское море относится к числу самых загрязненных морей в мире, и улучшение его состояния — один из приоритетов Хельсинки и Таллинна.
”В День Балтийского моря внимание уделяется конкретным мерам, направленным на улучшение состояния объединяющего нас моря. Одной из таких мер является плавучий мусорный контейнер под названием „Seabin”, который уже на протяжении нескольких лет используется в прибрежных водах Хельсинки для сбора мелкого мусора. Мы должны продолжать защищать Балтийское море с помощью таких мер, сберегая его для будущих поколений”, — сказал Вапаавуори.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, Балтийское море — неотъемлемая часть нашего самосознания.
”Исторически море оказывало влияние на формирование проживающих на его берегах сообществ и культур, объединяя их. Таким же образом море объединяет и два города-парнера — Таллинн и Хельсинки. В результате сотрудничества двух городов в Старом порту Таллинна было установлено устройство Seabin, которое помогает нам бороться с морским мусором. В свою очередь, Таллинн рад преподнести в подарок городу Хельсинки мини-контейнер Ballot Bin, который позволит уменьшить объемы мусора, попадающего в море, — сказал Кылварт. — Второй Ballot Bin мы дарим сегодня Таллиннскому порту, который стремится к абсолютной климатической нейтральности. Таллиннский порт — надежный партнер Таллинна как финалиста конкурса ”Зеленая столица Европы 2022”. Нас объединяет экологическое мировоззрение, а также реальные шаги, предпринятые в наших организациях в этом направлении”.
Глава Таллиннского порта Вальдо Кальм отметил, что чистота Балтийского моря, а также охрана окружающей среды и бережное отношение к природе — ключевые слова, из которых исходит Таллиннский порт при выстраивании своей стратегии устойчивого развития.
”Порт является воротами для гостей столицы и всей Эстонии, так что мы чувствуем определенную ответственность, и поэтому не раз инициировали различные экологические проекты. Мы взвешиваем возможность приобретения уловителя морского мусора, и видим необходимость в поиске крупных технических решений, направленных на последовательную и эффективную очистку нашего моря от мусора”, — отметил Кальм.
Проблема морского мусора — одна из основ программы Таллинна как финалиста конкурса ”Зеленая столица Европы 2022”. В фокусе этого года — загрязнение Балтийского моря сигаретными фильтрами — согласно исследованиям, на окурки приходится 50% попадающего в Балтийское море пластикового мусора. Исходя из этого, Таллинн призывает всех заботиться о чистоте Балтийского моря и выбрасывать мусор, в том числе и сигаретные окурки, в предназначенные для этого места — урны для мусора. В ближайшее время в городском пространстве Таллинна появятся предназначенные специально для сигаретных фильтров мини-контейнеры Ballot Bin, которые будут способствовать снижению количества мусора, попадающего в море с берегов.
Ballot Bin — это необычные мини-контейнеры, которые были изобретены в Беликобритании. Их цель — приучить людей избавляться от окурков корректным образом. Мини-контейнер предназначен для сбора сигаретных фильтров, однако он позволяет проводить опросы. Люди могут отвечать на поставленный вопрос, помещая свой окурок в соответствующую ячейку контейнера. В ситуации, когда на сигаретные фильтры приходится 50% пластикового мусора в Балтийском море, 80% которого попадает в водоем с суши, потребность в контейнерах Ballot Bin очень высока. Опыт других городов показал, что использование мини-контейнеров снижает уровень загрязнения окурками, в зависимости от местоположения, на 50-80%. На сегодняшний день контейнеры для окурков Ballot Bin можно встретить, к примеру, в Берлине, Копенгагене, Вене, Дублине и Братиславе.
По всей Эстонии сегодня проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Балтийского моря. Таллиннская специальная программа празднования Дня Балтийского моря составлена в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, Ботаническим садом и парком ”Кадриорг”.
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