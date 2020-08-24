24.08.2020, 20:53

ФОТО | Смотрите, чем угощал премьер-министр Ратас британских и датских военных

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Peaminister võõrustas Stenbocki majas briti ja taani kaitseväelasi Foto: Jürgen Randma, Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас пригласил сегодня в резиденцию правительства (Дом Стенбока) военных Великобритании и Дании, проходящих службу в составе контингента НАТО в Эстонии.

Ратас поблагодарил союзников за вклад в безопасность Эстонии. Он подчеркнул, что присутствие сил НАТО в Эстонии, регулярные учения на суше, на море и в воздухе дают уверенность, что Эстония сейчас защищена лучше, чем когда-либо ранее.

На приеме у главы правительства ЭР присутствовали военные датского гусарского полка и британского Королевского полка фузилёров First Fusiliers (пехотинцев).

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