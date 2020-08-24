ФОТО | Смотрите, чем угощал премьер-министр Ратас британских и датских военных

Ратас поблагодарил союзников за вклад в безопасность Эстонии. Он подчеркнул, что присутствие сил НАТО в Эстонии, регулярные учения на суше, на море и в воздухе дают уверенность, что Эстония сейчас защищена лучше, чем когда-либо ранее.

На приеме у главы правительства ЭР присутствовали военные датского гусарского полка и британского Королевского полка фузилёров First Fusiliers (пехотинцев).