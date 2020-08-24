24.08.2020, 20:53
ФОТО | Смотрите, чем угощал премьер-министр Ратас британских и датских военных
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас пригласил сегодня в резиденцию правительства (Дом Стенбока) военных Великобритании и Дании, проходящих службу в составе контингента НАТО в Эстонии.
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