23.09.2019, 13:00

ФОТО: Смелая лисица удивила утром весь подъезд

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Смелая лисица удивила утром весь подъезд
Reelika Päevloo

"Идешь отводить детей в садик и до смерти пугаешься, когда на тебя в коридоре выскакивает лиса", — комментирует снимок его автор Реэлика.

Этот случай произошел с жительницей Тарту, которая поделилась своим утренним случаем в Facebook.

"Смелый зверёк — позировал, хотя у самого лапы дрожали", — написала Реэлика в свом посте.

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