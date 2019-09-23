ФОТО: Смелая лисица удивила утром весь подъезд

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Reelika Päevloo

"Идешь отводить детей в садик и до смерти пугаешься, когда на тебя в коридоре выскакивает лиса", — комментирует снимок его автор Реэлика.