ФОТО: Служившее в Тапа бельгийское подразделение сдает смену французскому

Сегодня рота Сухопутных войск Бельгии, служившая в составе боевой группы НАТО в Тапа, передает свои полномочия подразделению Французской армии, прибывшей в Эстонию в прошлом месяце, сообщает Министерство обороны.
Министр обороны Юри Луйк поблагодарил бельгийцев за безупречную службу и поприветствовал французов, заступивших на службу в Эстонии уже во второй раз.
По словам Луйка, союзники показали большую приверженность к делу защиты нашего региона и эта дружба закалилась также на поле боя: эстонские воины служили вместе с французскими в регионах конфликтов в Косово, Центральной Африке и Мали. В рамках операции ”Бархан” в Мали подразделения Эстонии и Франции поныне продолжают нести службу вместе.
„Как метко написал однажды Александр Дюма: ”Один за всех и все за одного!”” — заметил Юри Луйк, подчеркнув прочность союзнических связей.
Французский контингент состоит примерно из 300 военнослужащих 2-й бронетанковой бригады Французской армии и Иностранного легиона, которые будут служить в Тапа до декабря текущего года. Франция отправляла своих солдат в Эстонию еще в 2017 году, вместе с первыми подразделениями боевой группы НАТО. Также авиационный отряд французских ВВС, располагаясь в Эмари, с апреля по сентябрь 2018 года защищал воздушное пространство Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
Бельгийское подразделение несло службу в Эстонии с января текущего года. Ядро подразделения образовано батальоном Chasseurs Ardennais (Арденнских егерей) со славной историей. Всего в бельгийском подразделении насчитывалось 300 бельгийских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.