ФОТО: Служившее в Тапа бельгийское подразделение сдает смену французскому

Министр обороны Юри Луйк поблагодарил бельгийцев за безупречную службу и поприветствовал французов, заступивших на службу в Эстонии уже во второй раз.

По словам Луйка, союзники показали большую приверженность к делу защиты нашего региона и эта дружба закалилась также на поле боя: эстонские воины служили вместе с французскими в регионах конфликтов в Косово, Центральной Африке и Мали. В рамках операции ”Бархан” в Мали подразделения Эстонии и Франции поныне продолжают нести службу вместе.

„Как метко написал однажды Александр Дюма: ”Один за всех и все за одного!”” — заметил Юри Луйк, подчеркнув прочность союзнических связей.