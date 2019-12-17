17.12.2019, 18:10

ФОТО | Служебный пес с глазами-изюминками отмечает сегодня день рождения


EST 29
ФОТО | Служебный пес с глазами-изюминками отмечает сегодня день рождения
Lõuna prefektuur

В Лыунаской префектуре сегодня царит праздничное настроение: проходящий службу на пограничном кордоне Саатсе служебный пёс Мак фон Превент (Mac von Prevent) отмечает сегодня свой четвертый день рождения.

Сотрудники префектуры называют его самым "изюминноглазым" коллегой.
С днем рождения четвероногого пограничника!

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