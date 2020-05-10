10.05.2020, 14:20

ФОТО | Словно на восточном базаре: у цветочных прилавков на улице Виру столпотворение. Ситуацию контролирует полиция


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Viru tänava lilleputkad Foto: Ilmar Saabas

Если почти весь апрель цветочный рынок на столичной улице Виру поражал отсутствием какого-либо движения людей, то сегодня ситуация изменилась: в День матери покупателей хоть отбавляй.

Один из читателей сравнил увиденное на улице Виру с шумным восточным базаром, где иногда к прилавку приходится пробиваться.

На фотографиях видно, что многие стараются соблюдать дистанцию, но есть и те, кто на правило 2+2 особого внимания не обращает.

На месте находятся полицейские, которые следят за ситуацией и при необходимости делают замечания. Рядом также патруль Муниципальной полиции.

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