ФОТО | Словно на восточном базаре: у цветочных прилавков на улице Виру столпотворение. Ситуацию контролирует полиция
Если почти весь апрель цветочный рынок на столичной улице Виру поражал отсутствием какого-либо движения людей, то сегодня ситуация изменилась: в День матери покупателей хоть отбавляй.
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