ФОТО | Словно на восточном базаре: у цветочных прилавков на улице Виру столпотворение. Ситуацию контролирует полиция

Один из читателей сравнил увиденное на улице Виру с шумным восточным базаром, где иногда к прилавку приходится пробиваться.

На фотографиях видно, что многие стараются соблюдать дистанцию, но есть и те, кто на правило 2+2 особого внимания не обращает.

На месте находятся полицейские, которые следят за ситуацией и при необходимости делают замечания. Рядом также патруль Муниципальной полиции.

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