04.12.2020, 20:30
ФОТО | Слепили из того, что было. Смотрите, какие необычные елки установлены в рождественском парке на Певческом поле
В рождественском парке Певческого поля установлены альтернативные рождественские ели от учеников художественных школ. Как вам такой подход к Новому году?
Рождественский парк работает на Певческом поле с 29 ноября по 10 января. Рождественский парк также включает в себя освещенные Морские аллеи и созданный RMK Рождественский лес.
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