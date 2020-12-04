04.12.2020, 20:30

ФОТО | Слепили из того, что было. Смотрите, какие необычные елки установлены в рождественском парке на Певческом поле


EST 3
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Tallinna lauluväljaku alternatiivne jõulukuusk Foto: Kiur Kaasik

В рождественском парке Певческого поля установлены альтернативные рождественские ели от учеников художественных школ. Как вам такой подход к Новому году?

Рождественский парк работает на Певческом поле с 29 ноября по 10 января. Рождественский парк также включает в себя освещенные Морские аллеи и созданный RMK Рождественский лес.

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