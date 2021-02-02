ФОТО | Скандальный памятник Яаку Йоала закрыли фанерой

Как сказал мэр Вильянди Мадис Тимпсон, было решено пойти навстречу вдове певца, пока не будут решены все связанные с авторским правом юридическое вопросы.

Также управа вынесет MTÜ Meie Viljandi предупреждение об отказе от договора, поскольку ”договор был исполнен некорректно”.

”Пока я не хочу ничего комментировать. Сначала мне надо решить все вопросы с горуправой”, — сказала изданию Kroonika Майре Йоала.

Она сказала, что рада, что памятник закрыли, и добавила, что обсуждение продолжается.

Что именно не понравилось вдове, читайте ЗДЕСЬ.