ФОТО | Скандальный памятник Яаку Йоала закрыли фанерой

В понедельник на заседании городской управы Вильянди было решено прикрыть памятник Яаку Йоале до разрешения ситуации, что во вторник утром и было сделано.
Как сказал мэр Вильянди Мадис Тимпсон, было решено пойти навстречу вдове певца, пока не будут решены все связанные с авторским правом юридическое вопросы.
Также управа вынесет MTÜ Meie Viljandi предупреждение об отказе от договора, поскольку ”договор был исполнен некорректно”.
”Пока я не хочу ничего комментировать. Сначала мне надо решить все вопросы с горуправой”, — сказала изданию Kroonika Майре Йоала.
Она сказала, что рада, что памятник закрыли, и добавила, что обсуждение продолжается.
Что именно не понравилось вдове, читайте ЗДЕСЬ.
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