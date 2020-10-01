ФОТО | Скандальные поджоги: в Эстонии и ранее поджигали певческие сцены. А также церкви, похоронное бюро и центр беженцев

Тырва



В середине лета 2013 года в городе Тырва сгорела расположенная на Танцумяэ певческая сцена. На основании собранной при помощью местных жителей, социальных сетей и городской управы информации выяснилось, что к пожару причастна молодежная группа из четырех человек. Через год суд приговорил двух ее членов, 21-летнего и 14-летнего молодых людей, к условному сроку. Они вломились в подсобные помещения сцены и подожгли находившиеся там предметы.

Tõrva laululava süütasid 21-aastane ja 14-aastane poiss. Foto: Jürgen Puistaja, Kanal2

Керну



В сентябре 2016, всего через несколько лет после завершения строительства, сгорела дотла певческая сцена Керну. Полиция установила, что речь шла об умышленном поджоге. На этой сцене местные проводили ярмарки, отмечали знаменательные даты.

Sellel laval toimus kevadlaat. Foto: Harju Elu

Кейла

В сентябре 2006 года случился пожар на певческой эстраде Кейла. На ее тушение ушло девять тонн воды. Сцену подожгли во время большого праздника, оставившего после себя и другие следы: сломанные мусорные баки и скамейки, осколки бутылок из-под водки. После пожара на стене был виден след от броска, который могла оставить бутылка или пакет с горючей смесью.

Põlenud seinal on näha süütematerjali viskejälge. Foto: Keila linn

Кярдла

В ноябре 2008 года сгорела певческая сцена Кярдла, которая также, вероятно, была подожжена, поскольку в здании не было электричества, что позволило бы говорить о коротком замыкании. Тогдашний мэр Кярдла Антон Кальюла также считал это поджогом, поскольку вход в здание был свободным. Расположенные за сценой помещения во время пожара оказались уничтожены. Восстановлена сцена была четыре года спустя.

Kärdla laululava taastati alles neli aastat hiljem. Foto: Päästeamet

Тамсалу

Бывший мэр Тамсалу Тоомас Уудеберг считал, что к пожару 2012 года на местной певческой сцене приложили руки люди. ”Все, что могло сгореть, сгорело”, — сказал он тогда Delfi. На сцене часто собирались компании, курили, и кто-то мог случайно или намеренно поджечь сцену. Тогда причину возгорания установить не удалось и производство по делу было прекращено. В свое время певческая сцена Тамсалу была второй по величине в Эстонии после столичной.

„Kõik, mis põleda sai, põles ära" Foto: Ekspress Meedia

Ракке



В мае прошлого года полностью сгорела певческая сцена Ракке и чуть не загорелся расположенный рядом лес. Поскольку электричество к сцене подведено не было, были основания подозревать поджог, однако в ходе расследования этого подтвердить не удалось.