ФОТО | Скандальные поджоги: в Эстонии и ранее поджигали певческие сцены. А также церкви, похоронное бюро и центр беженцев

Вчерашний случай, когда мужчина поджег эстраду певческого поля в Таллинне, в Эстонии не единственный. Кроме того, совершались поджоги церквей, похоронного бюро и центра для беженцев, пишет Eesti Päevaleht.
Тырва
В середине лета 2013 года в городе Тырва сгорела расположенная на Танцумяэ певческая сцена. На основании собранной при помощью местных жителей, социальных сетей и городской управы информации выяснилось, что к пожару причастна молодежная группа из четырех человек. Через год суд приговорил двух ее членов, 21-летнего и 14-летнего молодых людей, к условному сроку. Они вломились в подсобные помещения сцены и подожгли находившиеся там предметы.
В сентябре 2016, всего через несколько лет после завершения строительства, сгорела дотла певческая сцена Керну. Полиция установила, что речь шла об умышленном поджоге. На этой сцене местные проводили ярмарки, отмечали знаменательные даты.
Кейла
В сентябре 2006 года случился пожар на певческой эстраде Кейла. На ее тушение ушло девять тонн воды. Сцену подожгли во время большого праздника, оставившего после себя и другие следы: сломанные мусорные баки и скамейки, осколки бутылок из-под водки. После пожара на стене был виден след от броска, который могла оставить бутылка или пакет с горючей смесью.
Кярдла
В ноябре 2008 года сгорела певческая сцена Кярдла, которая также, вероятно, была подожжена, поскольку в здании не было электричества, что позволило бы говорить о коротком замыкании. Тогдашний мэр Кярдла Антон Кальюла также считал это поджогом, поскольку вход в здание был свободным. Расположенные за сценой помещения во время пожара оказались уничтожены. Восстановлена сцена была четыре года спустя.
Тамсалу
Бывший мэр Тамсалу Тоомас Уудеберг считал, что к пожару 2012 года на местной певческой сцене приложили руки люди. ”Все, что могло сгореть, сгорело”, — сказал он тогда Delfi. На сцене часто собирались компании, курили, и кто-то мог случайно или намеренно поджечь сцену. Тогда причину возгорания установить не удалось и производство по делу было прекращено. В свое время певческая сцена Тамсалу была второй по величине в Эстонии после столичной.
Ракке
В мае прошлого года полностью сгорела певческая сцена Ракке и чуть не загорелся расположенный рядом лес. Поскольку электричество к сцене подведено не было, были основания подозревать поджог, однако в ходе расследования этого подтвердить не удалось.
Скандальные поджоги
В августе прошлого года в Пярну подожгли похоронное бюро Viimne Tee.
Проведенное прокуратурой расследование показало, что это была заказная работа: 29-летний Эдгар поджег крематорий по заказу своего знакомого Сильвера, у которого возник конфликт с хозяевами похоронного бюро. Сильвер планировал получить долю в Пярнуском крематории и поджогом он хотел урон своему будущему конкуренту.
Ранним апрельским утром 2005 года 34-летний Альберт Пау разбил стекло двери церкви Св. Павла на улице Рийа в Тарту, вошел в здание, украл находившиеся там предметы и поджег помещение прихода. В огне сгорело около тысячи книг религиозного содержания, в результате чего был нанесен ущерб в размере около 250 000 крон. Стоимость всего уничтоженного огнем имущества оценивается в 621 443 кроны.
Суд признал 34-летнего мужчину виновным во взломе, краже и поджоге церкви. Также в отношении него был выдвинут гражданский иск на сумму в 623 992 крон в пользу прихода.
Пау признал себя полностью виновным и дело было решено в рамках согласительного производства. Тартуский уездный суд приговорил поджигателя к четырем с половиной годам лишения свободы.
Пять лет назад много шума наделал пожар в центре беженцев Вао. Было ясно, что речь идет о поджоге, но виновный не найден до сих пор.
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