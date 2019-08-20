ФОТО: Скандально известный глава Кайтселийта Рихо Юхтеги получил звание бригадного генерала

Юхтеги является одним из основателей Кайтселийта, в составе которого в 1991 году началась его офицерская карьера.

В 1991-1993 годы он работал в Тартумаа начальником полицейского подразделения, а в 1991 году, во время августовского путча, вместе с членами дружин Кайтселийта из Тартуского уезда участвовал в операции по защите Тоомпеа, целью которой было воспрепятствовать захват парламента и здания правительства со стороны советских вооруженных подразделений.

Напомним, что около года назад командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление.

"Это постоянно обсуждается. Русские дойдут до Таллинна за два дня… Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Он дойдут до Таллинна, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллинна за два дня. Но они умрут в Таллинне. И они знают это”, — сказал он.