ФОТО: Скандально известные братья-фентанильщики сдали еще более 10 кг наркотиков

Помимо Кярбергов, обвинения предъявлены Вадиму Скоркину и юристу Индреку Репнау. Рассмотрение дела началось сегодня в Харьюском уездном суде.

Собранные в ходе расследования улики показали, что в некоторые тайники наркотики по распоряжению Пауля Кярберга прятал именно Скоркин. Репнау обвиняется в посредничестве в передаче распоряжений и обеспечении неприкосновенность одного из промежуточных складов.

В январе 2017 года началась полицейская операция, результат которой власти позднее описали в СМИ как "фантастический". Продолжавшаяся около полугода операция слежки завершилась в последние дни июля, когда братьев Дмитрия и Пауля Кярбергов задержали в качестве подозреваемых в масштабном наркобизнесе. Наркобизнес они вели с начала 2017 года, и полиция установила четыре случая продажи, при этом в трех из них клиентом был тайный агент полиции под псевдонимом Хенрикас Буйвидас.

"Дмитрий и Пауль Кярберги совместно пускали в оборот наркотическое вещество фентанил в крупных размерах", — рассказал госпрокурор Вахур Верте. Речь идет по меньшей мере о трех килограммах наркотического вещества, которое, по словам Верте, очень чистая вещь. "Если тогда содержание фентанила в веществе на улицах Эстонии было 4-5%, то степень чистоты вещества Кярбергов была около 8%", — пояснил Верте.

Когда Кярбергов поймали с поличным, полиция получила более двух килограммов фентанила.