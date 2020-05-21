ФОТО | Скамейки, игровые площадки и т.д. Основательные работы по уборке Хааберсти продолжаются

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги масштабные работы по уборке района идут с конца апреля. На этой неделе моющим средством вымыты все находящиеся в районе общественные скамейка. ”Скамейки вымыты этой весной уже второй раз, всего было вымыто чистящим средством 320 скамеек”, — сказал старейшина и добавил, что по заказу управы вымыты и все находящиеся на подведомственной территории игровые площадки.

Foto: Haabersti linnaosa valitsus

По заказу управы влажная уборка прошла на всех второстепенных дорогах и улицах района, впервые влажная уборка проходит и во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу. ”Большинство дворов благодаря сотрудничеству жителей и квартирных товариществ уже вымыты”,- поделился Ханимяги и поблагодарил всех, кто припарковал свои машины на время мойки на другое место.

Так как дворов и припаркованных там машин в Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу много, то влажная уборка дворов продолжится до 4 июня.

Несмотря на то, что чрезвычайное положение в связи со вспышкой коронавируса закончилось, старейшина призвал жителей быть внимательными. ”На общественных спортивных и игровых площадках по прежнему нужно придерживаться правила 2 + 2, следить за гигиеной рук и самое главное, в случае болезни оставаться дома”, — добавил старейшина.

Foto: Haabersti linnaosa valitsus

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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