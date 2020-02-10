10.02.2020, 09:52

ФОТО | Шторм оставил без света тысячи потребителей, повалил деревья и сорвал крышу у церкви

 (10)
EST 5
Galerii: 27 pilti
Murdunud lipumast Pärnu Teatri ees Foto: Ago Tammik

Сегодня ночью в Эстонии бушевал шторм, в результате чего некоторые дома до сих пор без электричества. Больше всего оказались затронуты Вырумаа, Рапламаа и Сааремаа.

Утром без света оставалось 3337 потребителей, к 11 часам ситуация улучшилась. Сейчас электроснабжение нарушено в 1266 домохозяйств.

Как сообщает служба спасения, в некоторых местах сильный ветер повалил на дороги деревья, поэтому участникам дорожного движения нужно быть аккуратными. Как видно на фото, в Пярну из-за шторма даже упал флагшток, а в Рыуге ветер сорвал крышу с церкви.

Читайте также: