10.02.2020, 09:52
ФОТО | Шторм оставил без света тысячи потребителей, повалил деревья и сорвал крышу у церкви(17)
Сегодня ночью в Эстонии бушевал шторм, в результате чего некоторые дома до сих пор без электричества. Больше всего оказались затронуты Вырумаа, Рапламаа и Сааремаа.
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