ФОТО: Шторм оставил без электричества более 3000 потребителей и повалил в Пярну флагшток

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Murdunud lipumast Endla teatri ees Foto: Ago Tammik

Сегодня ночью в Эстонии бушевал шторм, в результате чего некоторые дома до сих пор без электричества. Больше всего оказались затронуты Вырумаа, Рапламаа и Сааремаа.