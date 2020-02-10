10.02.2020, 09:52

ФОТО: Шторм оставил без электричества более 3000 потребителей и повалил в Пярну флагшток

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murdunud lipumast Pärnu Teatri ees
Murdunud lipumast Endla teatri eesFoto: Ago Tammik

Сегодня ночью в Эстонии бушевал шторм, в результате чего некоторые дома до сих пор без электричества. Больше всего оказались затронуты Вырумаа, Рапламаа и Сааремаа.

Без света на настоящий момент остается 3337 потребителей.

Как сообщает служба спасения, в некоторых местах сильный ветер повалил на дороги деревья, поэтому участникам дорожного движения нужно быть аккуратными. Как видно на фото, в Пярну из-за шторма даже упал флагшток.

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