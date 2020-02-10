ФОТО: Шторм оставил без электричества более 3000 потребителей и повалил в Пярну флагшток

Сегодня ночью в Эстонии бушевал шторм, в результате чего некоторые дома до сих пор без электричества. Больше всего оказались затронуты Вырумаа, Рапламаа и Сааремаа.
Без света на настоящий момент остается 3337 потребителей.
Как сообщает служба спасения, в некоторых местах сильный ветер повалил на дороги деревья, поэтому участникам дорожного движения нужно быть аккуратными. Как видно на фото, в Пярну из-за шторма даже упал флагшток.
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
СМИ: Курникова и Иглесиас ожидают третьего ребенка
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые
Молодая девушка умерла через пару дней после свадьбы