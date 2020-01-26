26.01.2020, 18:24
ФОТО | Шимпанзе таллиннского зоопарка создали несколько произведений после творческого кризиса(5)
Шимпанзы из таллиннского зоопарка Бетти и Квинси вышли из творческого кризиса и снова порадовали своими произведениями.
Шимпанзы из таллиннского зоопарка Бетти и Квинси вышли из творческого кризиса и снова порадовали своими произведениями.
18 января Бетти нарисовала такую картину:
Примечательно, что обезьяны с сентября не хотели рисовать.
А вот произведение Квинси:
Один из авторов:
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