26.01.2020, 18:24

ФОТО | Шимпанзе таллиннского зоопарка создали несколько произведений после творческого кризиса

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ФОТО | Шимпанзе таллиннского зоопарка создали несколько произведений после творческого кризиса
Ahv Betty

Шимпанзы из таллиннского зоопарка Бетти и Квинси вышли из творческого кризиса и снова порадовали своими произведениями.

18 января Бетти нарисовала такую картину:

Betty joonistus

Примечательно, что обезьяны с сентября не хотели рисовать.

А вот произведение Квинси:

Quincy joonistus

Один из авторов:

Quincy
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