ФОТО | Шесть часов в пути на велосипеде: президент ЭР почтила память погибших в перестрелке в Мяо

Путь почти в 110 километров пролегал по второстепенным и небольшим дорогам, в целях безопасности по шоссе Таллинн — Тарту колонна не двигалась. В Мяо добрались в три часа дня, то есть после шести часов пути.

К памятнику был возложен венок.

В декабре исполняется 25 лет со дня трагедии Мяо, когда в ходе проверки документов по правоохранителям был открыт огонь.

15 декабря 1994 года, в два часа ночи находившиеся на службе инспекторы дорожной полиции Вяйно Нейдо, Марек Лемминг, Арго Киви и Янек Челядинов остановили для проверки документов и груза автомобиль КамАЗ, откуда по ним был открыт огонь.

Тогда на месте погиб полицейский Марек Лемминг, а его коллега Арго Киви умер по дороге в больницу.