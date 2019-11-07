07.11.2019, 20:31

ФОТО | Шесть часов в пути на велосипеде: президент ЭР почтила память погибших в перестрелке в Мяо

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President käis hukkunud politseinike mälestamas Foto: Kaspar Pokk

Поездка к монументу в Мяо для того, чтобы отдать дань памяти погибшим полицейским, прошла уже в третий раз. В числе выехавших из Таллинна велосипедистов была и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая отправилась таким образом к памятнику уже второй раз.

Путь почти в 110 километров пролегал по второстепенным и небольшим дорогам, в целях безопасности по шоссе Таллинн — Тарту колонна не двигалась. В Мяо добрались в три часа дня, то есть после шести часов пути.

К памятнику был возложен венок.

В декабре исполняется 25 лет со дня трагедии Мяо, когда в ходе проверки документов по правоохранителям был открыт огонь.

15 декабря 1994 года, в два часа ночи находившиеся на службе инспекторы дорожной полиции Вяйно Нейдо, Марек Лемминг, Арго Киви и Янек Челядинов остановили для проверки документов и груза автомобиль КамАЗ, откуда по ним был открыт огонь.

Тогда на месте погиб полицейский Марек Лемминг, а его коллега Арго Киви умер по дороге в больницу.

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