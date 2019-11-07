ФОТО | Шесть часов в пути на велосипеде: президент ЭР почтила память погибших в перестрелке в Мяо(1)
Поездка к монументу в Мяо для того, чтобы отдать дань памяти погибшим полицейским, прошла уже в третий раз. В числе выехавших из Таллинна велосипедистов была и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая отправилась таким образом к памятнику уже второй раз.
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