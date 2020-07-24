ФОТО | Сгоревшее в Пыхья-Таллинне здание планировали перестроить. Размер ущерба пока неизвестен

В ночь на понедельник в Пыхья-Таллинне горело промышленное здание, которое планировали реконструировать. Пока не ясно, что же теперь будет с ним после пожара.
Пожар произошел в кузнечном цехе старого машиностроительного завода в квартале Крулли, который частично находится под защитой как памятник старины.
Квартал Крулли охватывает здания на улицах Копли и Вольта. В 2018 году была начат работа над детальной планировкой, чтобы построить на его территории жилые и офисные здания. Согласно планировке, поврежденные в пожаре здания планировалось реконструировать.
По словам руководителя Krulli Kvartal AS Мехиса Румпа, пока сложно сказать, когда начнутся строительные и реконструкционные работы. Все зависит от того, когда будет утверждена планировка, а в этом играет роль Таллиннский департамент городского планирования.
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