24.07.2020, 15:55

ФОТО | Сгоревшее в Пыхья-Таллинне здание планировали перестроить. Размер ущерба пока неизвестен


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Hommik pärast põlengut Foto: Martin Pedaja

В ночь на понедельник в Пыхья-Таллинне горело промышленное здание, которое планировали реконструировать. Пока не ясно, что же теперь будет с ним после пожара.

Пожар произошел в кузнечном цехе старого машиностроительного завода в квартале Крулли, который частично находится под защитой как памятник старины.

Квартал Крулли охватывает здания на улицах Копли и Вольта. В 2018 году была начат работа над детальной планировкой, чтобы построить на его территории жилые и офисные здания. Согласно планировке, поврежденные в пожаре здания планировалось реконструировать.

По словам руководителя Krulli Kvartal AS Мехиса Румпа, пока сложно сказать, когда начнутся строительные и реконструкционные работы. Все зависит от того, когда будет утверждена планировка, а в этом играет роль Таллиннский департамент городского планирования.

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Также не ясно, какая была бы новая функция и внешний вид у зданий после реконструкции. Ромп пока не может дать оценку того, насколько большой ущерб причинил пожар.

Он добавил, что записи с камер видеонаблюдения переданы полиции. Сегодня было инициировано уголовное производство.

Tallinna planeeringute register
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