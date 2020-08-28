ФОТО | Сегодня обновленное здание Тартуской Аннелиннаской гимназии открывает свои двери

”В Тартуской Аннелиннаской гимназии начало нового учебного года отмечают из современного и вдохновляющего здания школы, которое создает для школьной семьи совершенно новые возможности для учебы, занятия спортом, деятельности по интересам и работы. Реконструированное здания школы предлагает учителям и ученикам открытую учебную среду, важно также отметить, что многосторонний школьный двор привлекает детей больше двигаться на переменах”, — сказал мэр города Урмас Клаас.

В ходе работ по реновации были реконструированы помещения здания по адресу Каунасе пуйэстеэ 68, были построены просторное фойе и библиотека, гардеробы, классы искусства и технологии, спортзалы, а также зоны для проведения перемен по всему зданию школы. Обновленная уличная территория школы предлагает ученикам множество возможностей для движения, во внутреннем П-образном дворе школы построили сцену и перед ней ступени вместе с зоной для лазания и декоративной зоной. На дворовой территории построили также футбольное поле с натуральным газоном и пятиметровым ограждением.

В ближайшее время завершится также благоустройство территории вокруг здания школы, в частности на прилегающих к школе участках спроектирована площадка для отдыха и занятия спортом, где находятся баскетбольная площадка, уличный тренажерный зал, площадка для катания на велосипедах и площадка для паркура. На территории с южной стороны школьного двора запланирована горка высотой до трех метров для катания на санках.

Работы по реконструкции Аннелиннаской гимназии выполнило Embach Ehitus OÜ. Стоимость реконструкции здания площадью 9050 м2 составила приблизительно 10 млн евро. Автор проекта по реконструкции — OÜ Sirkel ja Mall.





Тартуская горуправа





Тартуская горуправа





Тартуская горуправа