ФОТО | Сегодня исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии

Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в соответствии с июльскими соглашениями Эстонию покинули последние российские войсковые подразделения. Этим завершилось восстановление независимости Эстонской Республики.
На прошедшем вчера вечером приеме министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил уважение и благодарность дипломатам и государственным деятелями, которые участвовали в переговорах о выводе войск, и борцам за свободу на протяжении всего периода оккупации, а также указал на важный вклад наших западных союзников в восстановление независимости.
На приеме выступил с праздничной лекцией министр обороны Юри Луйк, который вспомнил переговоры по июльским соглашениям.
В 12 часов в церкви-памятнике эстонским воинам в Тори пройдет праздничное богослужение. В 21:10 состоится салют в Губернаторском саду, где таким же образом отмечали уход российских войск и 25 лет назад.
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