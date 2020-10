ФОТО | Сегодня были вручены премии Кристьяна Рауда

Премию имени Кристьяна Рауда Эстонский союз художников и горуправа Таллинна начали присуждать с 1973 года. Ее присваивают художнику, искусствоведу или творческой группе за созданные в прошлом году или же впервые представленные публике работы, художественные проекты или события. В виде исключения премию можно присудить и за выполненные ранее произведения или дело жизни.

В этом году премии будут вручены четырем деятелям искусства на основании решения жюри, в состав которого входили члены совета Союза художников и представители горуправы. Победителям полагается также материальное вознаграждение в размере 2800 евро и медаль, автором которой стал Энн Йоханнес, а воплотил эскиз Маргус Кадарик.

Ану Хинт была удостоена премии имени Кристьяна Рауда за составление и кураторство передвижной экспозиции «Быть эстонцем…», пропагандирующей современную эстонскую моду. Получившая начало в 2009 году в галерее Хобусепеа выставка под эгидой Эстонского объединения модельеров прошла уже в 31 раз. Формат выставки, пропагандирующий современную эстонскую моду, знакомит с творчеством дизайнеров в современном и традиционном стиле. Постоянно меняющаяся экспозиция демонстрировала модернистские, вдохновленные народным искусством работы многих дизайнеров как в виде фотографий, так и моделей одежды.

Юта Кеэваллик была удостоена премии за составление и редактирование четвертого тома «Истории эстонского искусства». В книге отражена работа Юты по исследованию местной художественной культуры и результаты ее собственного длительного и серьезного исследования как историка искусства, которые трактуют возникновение местной профессиональной художественной среды от институционализации культурной жизни до демократизации искусства. До этого она опубликовала в своих сборниках множество серьезных исследований о произведениях искусства и графике Нидерландов, Германии и Италии.

Яан Тоомик был удостоен премии за активную международную выставочную деятельность. Яан Тоомик заслужил внимание в мире искусства Эстонии как художник и создатель инсталляций и видео. Его творческая деятельность в 2019 году включила и персональную выставку My End is My Beginning, And My Beginning is My End, которая прошла в Московском музее современного искусства (ММОМА), также участие в многочисленных групповых выставках и перформансах: Fajr International Film Festival в Тегеране, Freinaum в Берлине, в афинской галерее „TRE” Snehta и многих других.