22.10.2020, 19:49

ФОТО | Сегодня были вручены премии Кристьяна Рауда


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ФОТО | Сегодня были вручены премии Кристьяна Рауда
Priit Simson

Сегодня в таллиннской ратуше состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии имени Кристьяна Рауда. В этом году старейшую в Эстонии награду за достижения в области искусства получили Ану Хинт, Юта Кеэваллик, Яан Тоомик и Анне Тюрн.

Премию имени Кристьяна Рауда Эстонский союз художников и горуправа Таллинна начали присуждать с 1973 года. Ее присваивают художнику, искусствоведу или творческой группе за созданные в прошлом году или же впервые представленные публике работы, художественные проекты или события. В виде исключения премию можно присудить и за выполненные ранее произведения или дело жизни.

В этом году премии будут вручены четырем деятелям искусства на основании решения жюри, в состав которого входили члены совета Союза художников и представители горуправы. Победителям полагается также материальное вознаграждение в размере 2800 евро и медаль, автором которой стал Энн Йоханнес, а воплотил эскиз Маргус Кадарик.

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Ану Хинт была удостоена премии имени Кристьяна Рауда за составление и кураторство передвижной экспозиции «Быть эстонцем…», пропагандирующей современную эстонскую моду. Получившая начало в 2009 году в галерее Хобусепеа выставка под эгидой Эстонского объединения модельеров прошла уже в 31 раз. Формат выставки, пропагандирующий современную эстонскую моду, знакомит с творчеством дизайнеров в современном и традиционном стиле. Постоянно меняющаяся экспозиция демонстрировала модернистские, вдохновленные народным искусством работы многих дизайнеров как в виде фотографий, так и моделей одежды.

Юта Кеэваллик была удостоена премии за составление и редактирование четвертого тома «Истории эстонского искусства». В книге отражена работа Юты по исследованию местной художественной культуры и результаты ее собственного длительного и серьезного исследования как историка искусства, которые трактуют возникновение местной профессиональной художественной среды от институционализации культурной жизни до демократизации искусства. До этого она опубликовала в своих сборниках множество серьезных исследований о произведениях искусства и графике Нидерландов, Германии и Италии.

Яан Тоомик был удостоен премии за активную международную выставочную деятельность. Яан Тоомик заслужил внимание в мире искусства Эстонии как художник и создатель инсталляций и видео. Его творческая деятельность в 2019 году включила и персональную выставку My End is My Beginning, And My Beginning is My End, которая прошла в Московском музее современного искусства (ММОМА), также участие в многочисленных групповых выставках и перформансах: Fajr International Film Festival в Тегеране, Freinaum в Берлине, в афинской галерее „TRE” Snehta и многих других.

Анне Тюрн была удостоена премии за многолетнее продвижение в области эстонской керамики и мастерство в авторской технике. С 1993 года Анне Тюрн является участницей многочисленных выставок, ее работы можно увидеть как в Музее эстонского дизайна и прикладного искусства, так и во многих зарубежных музеях, а также частных коллекциях. Она знакомила с местной керамикой на международных крупных биеннале и международных выставках. В 2019 году Анне Тюрн стала членом Международной академии керамики (International Academy of Ceramics).

Члены совета Эстонского союза художников, художественных учреждений Эстонии и посвященные искусству издания в качестве номинантов на получение художественной премии 2020 года выдвинули 39 кандидатов, художественных коллективов и искусствоведов: Бритта Бенно, Яан Элкен, Кади Эстланд, Мерике Эстна, Денес Калев Фаркас, Альберт Гулк, Эхалилль Халлисте, Ану Хинт, Михкель Илус, Кай Кальйо, Эдит Карлсон, Юта Кеэваллик, Кристи Конги, Тоомас Куузинг, Марко Лаймре, Криста Леэси, Крис Лемсалу, Тамара Луук, Урмас Люус, Михкель Марипуу, Малл Нукке, Марет Олвет, Матти Пярк, Эде Раадик, Рейн Раамат, Танель Рандер, Лийна Сийб, Индрек Сиркель, Индрек Сиркель и Ану Вахтра, Регина-Марета Соонсейн, Кетли Тийтсар, Хелен Таго, Эльнара Тайдре, Яан Тоомик, Айри Трийсберг, Анне Тюрн, Хелле Вахерсалу, Сигрид Вийр и Райли Винн.

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