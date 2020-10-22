ФОТО | Сегодня были вручены премии Кристьяна Рауда

Анне Тюрн была удостоена премии за многолетнее продвижение в области эстонской керамики и мастерство в авторской технике. С 1993 года Анне Тюрн является участницей многочисленных выставок, ее работы можно увидеть как в Музее эстонского дизайна и прикладного искусства, так и во многих зарубежных музеях, а также частных коллекциях. Она знакомила с местной керамикой на международных крупных биеннале и международных выставках. В 2019 году Анне Тюрн стала членом Международной академии керамики (International Academy of Ceramics).
Члены совета Эстонского союза художников, художественных учреждений Эстонии и посвященные искусству издания в качестве номинантов на получение художественной премии 2020 года выдвинули 39 кандидатов, художественных коллективов и искусствоведов: Бритта Бенно, Яан Элкен, Кади Эстланд, Мерике Эстна, Денес Калев Фаркас, Альберт Гулк, Эхалилль Халлисте, Ану Хинт, Михкель Илус, Кай Кальйо, Эдит Карлсон, Юта Кеэваллик, Кристи Конги, Тоомас Куузинг, Марко Лаймре, Криста Леэси, Крис Лемсалу, Тамара Луук, Урмас Люус, Михкель Марипуу, Малл Нукке, Марет Олвет, Матти Пярк, Эде Раадик, Рейн Раамат, Танель Рандер, Лийна Сийб, Индрек Сиркель, Индрек Сиркель и Ану Вахтра, Регина-Марета Соонсейн, Кетли Тийтсар, Хелен Таго, Эльнара Тайдре, Яан Тоомик, Айри Трийсберг, Анне Тюрн, Хелле Вахерсалу, Сигрид Вийр и Райли Винн.
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