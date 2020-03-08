08.03.2020, 09:45
ФОТО | Самолет из Таллинна в Бергамо вылетел практически пустым
Вчера вечером в 21.30 из Таллинна отправился в Бергамо (Северная Италия) рейс авиакомпании Ryanair. Как видно на фотографии самолет был практически пустым.
Вчера вечером в 21.30 из Таллинна отправился в Бергамо (Северная Италия) рейс авиакомпании Ryanair. Как видно на фотографии самолет был практически пустым.
Бергамо как и многие другие северные регионы Италии были признан зоной риска из-за распространения коронавируса.
На утреннем авиарейсе в субботу из 180 мест были заполнены только 25.Сегодня ни одного рейса из Таллинна в Бергамо не будет. Туристические фирмы сами отменяют запланированные поездки.
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