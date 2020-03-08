ФОТО | Самолет из Таллинна в Бергамо вылетел практически пустым

Бергамо как и многие другие северные регионы Италии были признан зоной риска из-за распространения коронавируса.

На утреннем авиарейсе в субботу из 180 мест были заполнены только 25.Сегодня ни одного рейса из Таллинна в Бергамо не будет. Туристические фирмы сами отменяют запланированные поездки.