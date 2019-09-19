ФОТО С ТООМПЕА | Спасатели требуют у правительства повышения зарплаты

В четверг в 13.30 работники Спасательного департамента вышли на пикет к резиденции правительства на Тоомпеа с требованием повышения зарплат.
Целью организованного профсоюзом пикета было обратить внимание правительства и Рийгикогу на низкий уровень оплаты труда.
По мнению профсоюза, прошедшее в этом году повышение зарплат было нивелировано ростом средней зарплаты по стране и отрицательными перспективами на будущее.
В начале текущего года зарплаты спасателей были повышены на 23,6 процента, в реальности это означает, что средняя зарплата сотрудника ведомства поднялась до 1000 евро против 808 в прошлом году.
"Сегодня создается опять ситуация, когда из-за низкого размера оплаты труда крайне сложно заполнить освобождающиеся места, что вкупе с сокращением бюджета Спасательного департамента негативно повлияет на защищенность населения", - заявляет профсоюз.
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