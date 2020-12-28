ФОТО | С шалью или без шали? В Минсоцдел объяснили отличие на снимках первой в Эстонии вакцинации против COVID-19

"С шалью или без шали? Это история, наверное, о самой известной на сегодняшний день шали в Эстонии.

Начнем сначала. На фотографии с шалью доктору Елене Розинко не делают укол вакцины. Для пришедших операторов и фотографов устроили детальный прогон, чтобы журналисты знали, что будет происходить и под каким углом они получат подходящий для себя снимок. Камер было много!

На фотографии без шали доктору Розинко первой в Эстонии делаю укол вакцины против коронавируса. Для того, чтобы добиться максимального иммунитета, который дает вакцина, в январе ей нужно будет сделать еще одну прививку.

Так и есть. Доктор Елена Розинко сегодня (в воскресенье — прим. ред.) получила первую дозу вакцины против COVID-19. На фотографии без шали.

Мы благодарим доктора Розинко, которая, несмотря на страх перед камерой, согласилась получить вакцину перед журналистами и которая, ежедневно работая на передовой, заботится о больных коронавирусом".

SALLIGA VÕI SALLITA?! 😊 See on lugu tänasel päeval vist Eesti kuulsaimast õlasallist. Hakkame algusest pihta. Salliga... Опубликовано Sotsiaalministeerium Воскресенье, 27 декабря 2020 г.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!