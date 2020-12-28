ФОТО | С шалью или без шали? В Минсоцдел объяснили отличие на снимках первой в Эстонии вакцинации против COVID-19

"С шалью или без шали? Это история, наверное, о самой известной на сегодняшний день шали в Эстонии.
Начнем сначала. На фотографии с шалью доктору Елене Розинко не делают укол вакцины. Для пришедших операторов и фотографов устроили детальный прогон, чтобы журналисты знали, что будет происходить и под каким углом они получат подходящий для себя снимок. Камер было много!
На фотографии без шали доктору Розинко первой в Эстонии делаю укол вакцины против коронавируса. Для того, чтобы добиться максимального иммунитета, который дает вакцина, в январе ей нужно будет сделать еще одну прививку.
Так и есть. Доктор Елена Розинко сегодня (в воскресенье — прим. ред.) получила первую дозу вакцины против COVID-19. На фотографии без шали.
Мы благодарим доктора Розинко, которая, несмотря на страх перед камерой, согласилась получить вакцину перед журналистами и которая, ежедневно работая на передовой, заботится о больных коронавирусом".
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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