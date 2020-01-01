ФОТО: С сегодняшнего дня Эстония — член Совета по Безопасности ООН

Сегодня президент Керсти Кальюлайд подняла возле здания президентской канцелярии флаг ООН.
С сегодняшнего дня Эстонии является непостоянным членом Совета по Безопасности ООН.
В июне этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло голосование по выборам новых пяти непостоянных членов Совета Безопасности на период 2020-2021 годы.
Эстония оставила позади своего главного конкурента — Румынию — и получила место в Совете Безопасности ООН.
Наша страна заручилась поддержкой 132 стран, Румыния набрала 58 голосов. Всего голосовали 190 стран, один бюллетень признан недействительным, две страны воздержались.
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