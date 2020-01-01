01.01.2020, 11:14
ФОТО: С сегодняшнего дня Эстония — член Совета по Безопасности ООН
Сегодня президент Керсти Кальюлайд подняла возле здания президентской канцелярии флаг ООН.
Сегодня президент Керсти Кальюлайд подняла возле здания президентской канцелярии флаг ООН.
С сегодняшнего дня Эстонии является непостоянным членом Совета по Безопасности ООН.
В июне этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло голосование по выборам новых пяти непостоянных членов Совета Безопасности на период 2020-2021 годы.
Эстония оставила позади своего главного конкурента — Румынию — и получила место в Совете Безопасности ООН.
Наша страна заручилась поддержкой 132 стран, Румыния набрала 58 голосов. Всего голосовали 190 стран, один бюллетень признан недействительным, две страны воздержались.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Реакция Познера на решение WADA об изоляции российского спорта
Алексей Миллер: биография, жена и дети, национальность
Решена судьба историка-расчленителя