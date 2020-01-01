ФОТО: С сегодняшнего дня Эстония — член Совета Безопасности ООН

Сегодня президент Керсти Кальюлайд подняла возле здания президентской канцелярии флаг ООН.
С сегодняшнего дня Эстонии является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
В июне этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло голосование по выборам новых пяти непостоянных членов Совета Безопасности на период 2020-2021 годы.
Эстония оставила позади своего главного конкурента — Румынию — и получила место в Совете Безопасности ООН.
Наша страна заручилась поддержкой 132 стран, Румыния набрала 58 голосов. Всего голосовали 190 стран, один бюллетень признан недействительным, две страны воздержались.
Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство женщин
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Отель отказался пускать российских туристов
Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной