ФОТО: С сегодняшнего дня Эстония — член Совета Безопасности ООН

С сегодняшнего дня Эстонии является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

В июне этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло голосование по выборам новых пяти непостоянных членов Совета Безопасности на период 2020-2021 годы.

Эстония оставила позади своего главного конкурента — Румынию — и получила место в Совете Безопасности ООН.

Наша страна заручилась поддержкой 132 стран, Румыния набрала 58 голосов. Всего голосовали 190 стран, один бюллетень признан недействительным, две страны воздержались.