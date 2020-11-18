ФОТО | С помощью световых решений Таллинн превратится в сказку
В самое темное время года в Таллинне появится более 300 световых декораций, превратив тем самым предрождественский город в зимнюю сказку, сообщает мэрия.
В самое темное время года в Таллинне появится более 300 световых декораций, превратив тем самым предрождественский город в зимнюю сказку, сообщает мэрия.
”В этом году все иначе, в том числе и Рождество, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Мы приложим все усилия, чтобы оно было ярче обычного, и свет Рождества принес в город сияние и тепло, подарил нам всем праздник и согрел сердца людей несмотря на царящие за окном сумерки. Хотя из-за эпидемической ситуации в этом году невозможно провести традиционные мероприятия, мы надеемся, что и дети, и взрослые смогут проникнуться духом рождества”.
Как сказал мэр, по всему городу будет установлено более 300 световых инсталляций.
”Помимо уже знакомых расцвеченных деревьев и фонтанов, гирлянд, скульптурных композиций и, конечно же, рождественской ели в этом году можно будет увидеть почти сотню новых световых решений, — сказал Кылварт. — Мы постараемся сделать так, чтобы как пешеходам, так и автомобилистам было на что посмотреть. Но прежде всего наша цель состоит в том, чтобы у людей была возможность, прогуливаясь по Таллинну, стать непосредственными участниками чудесного рождественского праздника света”.
Одну из крупнейших и интереснейших инсталляций, по словам мэра, установят на площади Вабадузе.
”Это праздничный световой фонтан, композиция которого будет пополняться каждый адвент, и к Рождеству он засияет в полную силу, — рассказал Михаил Кылварт. — С 4 по 6 декабря на Башенной площади состоится мини-фестиваль ”Малый свет”, на котором мастера световых декораций Эстонии продемонстрируют свои работы”.
”На Башенную площадь придут огни Кадриорга, от которых этой осенью пришлось отказаться из-за эпидемической ситуации, — сказал руководитель предприятия Park Kadriorg Айн Ярве. — А сама площадь превратится в постепенно меняющийся парк, где в течение декабря будут добавляться все новые световые декорации”.
Ярве добавил, что в парке возле пруда Шнелли взору также откроется необычная картина — здесь появятся привезенные со всех районов города инсталляции иллюминированных деревьев, в общей сложности их будет восемь.
”На площади Нового рынка, расположенной возле Национальной оперы ”Эстония”, впервые ”вырастет” еловый лес — чтобы таллиннцы, не имеющие возможности провести время за городом, смогли насладиться ароматом хвои прямо в сердце Таллинна”, — добавил руководитель предприятия Park Kadriorg.
Новое оформление появится у улиц Вене и Виру, где будет соблюдаться единый дизайн оконных и дверных проемов, а также арок. Улицы также будут украшены ставшими уже привычными крохотными елочками, которые создадут сказочную атмосферу во всем Старом городе.
”В качестве сюрприза в Старом городе и его окрестностях появятся фонари — настолько большие, что человек сможет зайти внутрь и ощутить себя гномом”, — продолжил Айн Ярве.
Одним из новых украшений моста через реку Пирита станут переливающиеся световым кружевом характерные для района кораблики. Мосты Лаагна теэ также будут украшены гирляндами. Гирлянды протянутся и вдоль променада Штромки, и вокруг пруда Ыйсмяэ — в общей сложности на радость прогуливающимся горожанам там появятся два километра световой цепочки. Будут также украшены и фонарные столбы на Тартуском шоссе — на отрезке от аэропорта до автовокзала, а на клумбах возле виадука появятся мотивы васильков. Новые декорации украсят фонарные столбы на Пярнуском и Палдиском шоссе, а также улицу Мустамяэ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Медицинский блогер честно высказался о Малышевой
Луис Альберто: "Лацио" покупает новый самолет, а нам не платят
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно