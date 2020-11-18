ФОТО | С помощью световых решений Таллинн превратится в сказку

”В этом году все иначе, в том числе и Рождество, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Мы приложим все усилия, чтобы оно было ярче обычного, и свет Рождества принес в город сияние и тепло, подарил нам всем праздник и согрел сердца людей несмотря на царящие за окном сумерки. Хотя из-за эпидемической ситуации в этом году невозможно провести традиционные мероприятия, мы надеемся, что и дети, и взрослые смогут проникнуться духом рождества”.

Как сказал мэр, по всему городу будет установлено более 300 световых инсталляций.

”Помимо уже знакомых расцвеченных деревьев и фонтанов, гирлянд, скульптурных композиций и, конечно же, рождественской ели в этом году можно будет увидеть почти сотню новых световых решений, — сказал Кылварт. — Мы постараемся сделать так, чтобы как пешеходам, так и автомобилистам было на что посмотреть. Но прежде всего наша цель состоит в том, чтобы у людей была возможность, прогуливаясь по Таллинну, стать непосредственными участниками чудесного рождественского праздника света”.

Одну из крупнейших и интереснейших инсталляций, по словам мэра, установят на площади Вабадузе.

”Это праздничный световой фонтан, композиция которого будет пополняться каждый адвент, и к Рождеству он засияет в полную силу, — рассказал Михаил Кылварт. — С 4 по 6 декабря на Башенной площади состоится мини-фестиваль ”Малый свет”, на котором мастера световых декораций Эстонии продемонстрируют свои работы”.

”На Башенную площадь придут огни Кадриорга, от которых этой осенью пришлось отказаться из-за эпидемической ситуации, — сказал руководитель предприятия Park Kadriorg Айн Ярве. — А сама площадь превратится в постепенно меняющийся парк, где в течение декабря будут добавляться все новые световые декорации”.

Ярве добавил, что в парке возле пруда Шнелли взору также откроется необычная картина — здесь появятся привезенные со всех районов города инсталляции иллюминированных деревьев, в общей сложности их будет восемь.

”На площади Нового рынка, расположенной возле Национальной оперы ”Эстония”, впервые ”вырастет” еловый лес — чтобы таллиннцы, не имеющие возможности провести время за городом, смогли насладиться ароматом хвои прямо в сердце Таллинна”, — добавил руководитель предприятия Park Kadriorg.