01.01.2021, 00:08

ФОТО | С Новым годом! Как встречают 2021 в центре Таллинна


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ФОТО | С Новым годом! Как встречают 2021 в центре Таллинна
Foto: Priit Simson

Дорогие читатели, поздравляем с новым 2021 годом!

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