09.02.2021, 08:50

ФОТО | С многоквартирного дома в Таллинне свисала сосулька длиною в 2,5 этажа!

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ФОТО | С многоквартирного дома в Таллинне свисала сосулька длиною в 2,5 этажа!
Mupo

За последние несколько недель в Таллиннскую муниципальную полицию поступило множество сообщений об опасных сосульках. Самая большая из них — длиною в 2,5 этажа и располагается на многоквартирном доме на улице Эхте в Пыхья-Таллинне.

Территория в этом месте была огорожена и позже прошли работы по ликвидации опасности.

В 12:00 управа Пыхья-Таллинна сообщила, что сосулька была ликвидирована. Судя по фото, более маленькие, но все равно внушительные сосульки остались висеть.

Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

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