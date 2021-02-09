ФОТО | С многоквартирного дома в Таллинне свисала сосулька длиною в 2,5 этажа!

Территория в этом месте была огорожена и позже прошли работы по ликвидации опасности.

В 12:00 управа Пыхья-Таллинна сообщила, что сосулька была ликвидирована. Судя по фото, более маленькие, но все равно внушительные сосульки остались висеть.

Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

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