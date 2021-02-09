09.02.2021, 08:50
ФОТО | С многоквартирного дома в Таллинне свисала сосулька длиною в 2,5 этажа!(39)
За последние несколько недель в Таллиннскую муниципальную полицию поступило множество сообщений об опасных сосульках. Самая большая из них — длиною в 2,5 этажа и располагается на многоквартирном доме на улице Эхте в Пыхья-Таллинне.
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