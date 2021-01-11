11.01.2021, 13:01
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Маарду в многоквартирном доме разгорелся конфликт: один человек в больнице(16)
Сегодня в 09:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Ринги в Маарду произошла ссора между несколькими людьми.
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