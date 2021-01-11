ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Маарду в многоквартирном доме разгорелся конфликт: один человек в больнице

Один из местных жителей сказал Delfi, что как минимум у одного из прибывших на вызов полицейских было с собой автоматическое оружие. Насколько серьезным был конфликт, полиция не уточняет, однако известно, что в ходе него пострадал 51-летний мужчина. Его на скорой доставили в больницу.

По словам очевидца, из дома вывели еще одного человека в наручниках.

Когда на место прибыл фотограф Delfi, полиция вела следственные мероприятия, опрашивала прохожих и жителей дома.