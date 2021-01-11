11.01.2021, 13:01

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Маарду в многоквартирном доме разгорелся конфликт: один человек в больнице

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Foto: Andres Putting

Сегодня в 09:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Ринги в Маарду произошла ссора между несколькими людьми.

Один из местных жителей сказал Delfi, что как минимум у одного из прибывших на вызов полицейских было с собой автоматическое оружие. Насколько серьезным был конфликт, полиция не уточняет, однако известно, что в ходе него пострадал 51-летний мужчина. Его на скорой доставили в больницу.

По словам очевидца, из дома вывели еще одного человека в наручниках.

Когда на место прибыл фотограф Delfi, полиция вела следственные мероприятия, опрашивала прохожих и жителей дома.

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