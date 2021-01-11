ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Маарду в многоквартирном доме конфликт разрешили с помощью пневматики: один мужчина получил ранение(106)
Сегодня в 09:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Ринги в Маарду произошла ссора между несколькими людьми. Так как в полицию поступила информация, что в ходе ссоры могло быть использован предмет, похожий на оружие, то стражи порядка отреагировали большими силами.
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