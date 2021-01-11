11.01.2021, 13:01

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Маарду в многоквартирном доме конфликт разрешили с помощью пневматики: один мужчина получил ранение

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Александер Пихлак
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Foto: Andres Putting

Сегодня в 09:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Ринги в Маарду произошла ссора между несколькими людьми. Так как в полицию поступила информация, что в ходе ссоры могло быть использован предмет, похожий на оружие, то стражи порядка отреагировали большими силами.

Один из местных жителей сказал Delfi, что как минимум у одного из прибывших на вызов полицейских было с собой автоматическое оружие.

Предположительно, между находившимися в квартире и совместно употреблявшими алкоголь людьми возникла ссора, и 51-летнему мужчине выстрелили в руку из пневматического оружия. Скорая помощь отвезла его в больницу, его жизнь вне опасности.

В качестве подозреваемого задержан 50-летний мужчина, подтвердил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк. По словам очевидца, из дома вывели одного человека в наручниках.

Когда на место прибыл фотограф Delfi, полиция вела следственные мероприятия, опрашивала прохожих и жителей дома.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.

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