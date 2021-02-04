ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Нападение на главврача PERH: полиция получила запись камеры парковки

В непосредственной близости от расположенной в Мустамяэ PERH находится частная парковка EuroPark. Здесь и стояла машина Талвинга.
"Полиция попросила записи камеры нашей парковки", — сообщил исполнительный директор EuroPark Estonia Карол Кованен Delfi.
"Видимо, собираются и изучаются все записи ближайших к месту происшествия камер, чтобы выяснить передвижение злоумышленника", — сказал он.
Кованен отметил, что в данном случае речь идет о камере для отслеживания заполняемости парковки. "В конкретном случае мы постоянно за происходящим на парковке не следим, это не камера для обеспечения безопасности", — пояснил Кованен и похвалил полицию за оперативность.
Вчера в 19.00, когда Талвинг вышел из больницы и пошел к своей машине, то обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.
Пока трудно сказать наверняка, было это попыткой ограбления или связано с профессиональной деятельностью Талвинга в качестве члена Научного совета, консультирующего правительство по вопросам COVID-19.
”Первоначальная информация дает основания считать, что нападение не было случайным, т.е. преступник поджидал жертву и подготовился к нападению”, — сказал руководитель уголовного бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
Мотив нападавшего пока неизвестнен, поскольку его личность пока не установлена.
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