ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Из-за отравления метанолом в Козе погибли трое мужчин. Соседи в полном неведении

15 января в поселке Козе в доме на ул. Харидузе в разных квартирах были найдены тела 59-летнего и 70-летнего мужчин, а 16 января в еще одной квартире того же дома найдено тело 53-летнего мужчины. Погибшие было знакомы и первоначальные результаты экспертизы дают основание полагать, что причиной смерти мужчин стало отравление метанолом.

„Употребление веществ неизвестного происхождения может закончиться трагедией. Алкоголь ли это или наркотики, никогда не надо употреблять вещества, в происхождении которых нельзя быть уверенным", - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Отравившихся нашли в соседнем с козеским Центром здоровья доме, он довольно грязный, многие квартиры пустуют.

Дом принадлежит фирме OÜ-le Jääkristall, собственник которой - Таймор Куннберг - с журналистами подробно поговорить не пожелал. Он лишь сообщил, что у двух мужчин были русские имена, а у третьего - эстонское. И сказал, что мужчины особо не утруждали себя работой, но были ли они безработными, он точно сказать не может. Про метанол Курберг ничего знает, и больше на эту тему говорить не хочет.

Другие соседи тоже в неведении. Лишь двое из тех, с кем удалось пообщаться журналистам Delfi вроде слышали, что отрава была привезена из Таллинна. Но полиция этого не подтверждает.

Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство.

Полиция просит всех, у кого есть информация и нелегальном алкоголе в Козе или других местах Эстонии, позвонить на номер 112.