ФОТО С МЕСТА БЕДСТВИЯ | Эстонские спасатели: российский экипаж действовал правильно

Команда танкера обнаружила в воде спасательный плот и подняла к себе на борт семерых человек, двое из которых получили повреждения. Прибывший на место вертолет пограничной охраны Финляндии доставил двух пострадавших в больницу Хельсинки. Вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил остальных пятерых человек для проверки здоровья в Северо-Эстонскую региональную больницу, на данный момент они вышли из больницы, с ними все в порядке.
"Команда потерпевшего бедствие траулера действовала абсолютно правильно. Они передали просьбу о помощи по радио и в это же время готовились покинуть судно. Когда траулер пришлось покинуть, команда использовала спасательный плот", — рассказала Марге Кохтла.
Кохтла добавила, что в проведении спасательных операций на море очень важно международное сотрудничество. "В Финском заливе всегда в таких ситуациях задействованы соседи — у нас очень хорошо налажено сотрудничество с финскими коллегами. Мы также обменивались информацией с Петербуржским морским спасательным центром. Крайне важно, чтобы попавшие в бедствие люди были найдены и спасены как можно быстрее, и в этом критическую роль играет именно международное сотрудничество", — добавила Кохтла.
В спасательных работах были задействованы вертолет и два судна Департамента полиции и погранохраны, вертолет и два морских транспортных средства финской погранохраны, а также два гражданских судна.
Потерпевший бедствие траулер затонул. На месте происшествия сейчас находится флагманское судно Департамента полиции и погранохраны "Kindral Kurvits", команда которого осматривает место на предмет возможного загрязнения. На данный момент обнаружено небольшое загрязнение, вероятно, это дизельное топливо.
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