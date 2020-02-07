ФОТО С МЕСТА БЕДСТВИЯ | Эстонские спасатели: российский экипаж действовал правильно

В ночь на пятницу в Финском заливе в зоне ответственности по спасению Эстонии бедствие потерпел траулер под российским флагом, спасены все семь человек. В спасательных работах были задействованы вертолеты Департамента полиции и погранохраны и погранохраны Финляндии, другие судна и два танкера.

Вчера в 23.40 на расстоянии 15 морских миль от полуострова Юминда с рыболовецкого траулера по радио поступили просьба о помощи и координаты терпящего бедствие судна. Спасательный и координационный центр Департамента полиции и погранохраны связался с судном и выяснил, что на судне произошла поломка и два отсека судна заполнены водой. Судно дрейфовало, через некоторое время пропало электричество, после этого началась спасательная операция.

Ведущий чиновник охраны правопорядка группы по безопасности на море Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла сказала, что в подобных случаях, как правило, к спасательным операциям привлекается ресурс соседних государств и находящиеся поблизости гражданские судна.

„Спасательный и координационный центр Департамента полиции и погранохраны связался с находящимися поблизости судами и запросил их помощи. Первым на место прибыл танкер под флагом Либерии, который шел в Копенгаген, но развернулся, чтобы прийти на помощь", — рассказала Кохтла.