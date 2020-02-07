07.02.2020, 12:02

ФОТО С МЕСТА БЕДСТВИЯ | Эстонские спасатели: российский экипаж действовал правильно

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Laevaõnnetus Foto: PPA

В ночь на пятницу в зоне ответственности морских спасателей Эстонии потерпел бедствие российский рыболовный траулер, на борту которого находились семь моряков. Департамент полиции и погранохраны Эстонии дал подробности о ходе спасательной операции.

В ночь на пятницу в Финском заливе в зоне ответственности по спасению Эстонии бедствие потерпел траулер под российским флагом, спасены все семь человек. В спасательных работах были задействованы вертолеты Департамента полиции и погранохраны и погранохраны Финляндии, другие судна и два танкера.

Вчера в 23.40 на расстоянии 15 морских миль от полуострова Юминда с рыболовецкого траулера по радио поступили просьба о помощи и координаты терпящего бедствие судна. Спасательный и координационный центр Департамента полиции и погранохраны связался с судном и выяснил, что на судне произошла поломка и два отсека судна заполнены водой. Судно дрейфовало, через некоторое время пропало электричество, после этого началась спасательная операция.

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Ведущий чиновник охраны правопорядка группы по безопасности на море Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла сказала, что в подобных случаях, как правило, к спасательным операциям привлекается ресурс соседних государств и находящиеся поблизости гражданские судна.

„Спасательный и координационный центр Департамента полиции и погранохраны связался с находящимися поблизости судами и запросил их помощи. Первым на место прибыл танкер под флагом Либерии, который шел в Копенгаген, но развернулся, чтобы прийти на помощь", — рассказала Кохтла.

Команда танкера обнаружила в воде спасательный плот и подняла к себе на борт семерых человек, двое из которых получили повреждения. Прибывший на место вертолет пограничной охраны Финляндии доставил двух пострадавших в больницу Хельсинки. Вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил остальных пятерых человек для проверки здоровья в Северо-Эстонскую региональную больницу, на данный момент они вышли из больницы, с ними все в порядке.

"Команда потерпевшего бедствие траулера действовала абсолютно правильно. Они передали просьбу о помощи по радио и в это же время готовились покинуть судно. Когда траулер пришлось покинуть, команда использовала спасательный плот", — рассказала Марге Кохтла.

Кохтла добавила, что в проведении спасательных операций на море очень важно международное сотрудничество. "В Финском заливе всегда в таких ситуациях задействованы соседи — у нас очень хорошо налажено сотрудничество с финскими коллегами. Мы также обменивались информацией с Петербуржским морским спасательным центром. Крайне важно, чтобы попавшие в бедствие люди были найдены и спасены как можно быстрее, и в этом критическую роль играет именно международное сотрудничество", — добавила Кохтла.

В спасательных работах были задействованы вертолет и два судна Департамента полиции и погранохраны, вертолет и два морских транспортных средства финской погранохраны, а также два гражданских судна.

Потерпевший бедствие траулер затонул. На месте происшествия сейчас находится флагманское судно Департамента полиции и погранохраны "Kindral Kurvits", команда которого осматривает место на предмет возможного загрязнения. На данный момент обнаружено небольшое загрязнение, вероятно, это дизельное топливо.

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